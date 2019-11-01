Фиксация нарушений ПДД будет вестись открыто Верховный Совет во втором, окончательном чтении принял изменения в Закон «О безопасности дорожного движения». Суть предложенных поправок заключалась в том, чтобы сотрудники ГАИ открыто фиксировали нарушения Правил дорожного движения: с использованием только служебного транспорта с включённым проблесковым маячком синего цвета в стационарном режиме.
«С начала этого года МВД была введена практика «скрытой фиксации» нарушений ПДД с использованием транспортных средств без каких-либо отличительных знаков. При этом действующая норма закона запрещает работу устройств для видеофиксации вне зоны, отмеченной информационным знаком. С учётом правоприменительной практики мы решили конкретизировать требования по установке информационных знаков», - отметил один из авторов законопроекта депутат Олег Петрик, передает novostipmr.com.
10 октября по данному вопросу прошли парламентские слушания. После учёта позиций всех заинтересованных сторон началась подготовка проекта ко второму чтению.
«Вопрос заключался в так называемых скрытых патрулях, когда со служебных автомобилей без специальных опознавательных знаков велась фотовидеофиксация правонарушений. В результате проведённых слушаний, рабочих совещаний пришли к мнению, что знак, оповещающий о ведении фотовидеофиксации на определённом участке дороги, должен устанавливаться там, где она ведётся», – отметил начальник контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь.
Согласно принятой норме, видеофиксацию нарушений ПДД можно будет производить только в зоне действия информационного знака (с места установки - до ближайшего перекрёстка). Фиксировать нарушения ПДД можно будет не ближе чем через 50 м после установки специального знака, зона видимости которого должна составлять более 100 м.
Требования об установке информационной таблички распространяются и на дороги, находящиеся вне населённых пунктов.
«Часто водители сталкивались с тем, что вне населённых пунктов может двигаться транспорт МВД без опознавательных знаков и скрытно производилось измерение скорости. Теперь в движении возможна фиксация только с транспортных средств МВД с отличительными знаками и включёнными маячками. Обязательным требованием станет незамедлительное пресечение нарушений – привлечение к ответственности на месте совершённого правонарушения», - дополнил Олег Петрик.
Кроме того, согласно новой редакции закона, информация о проведении на отдельных участках дорог фотовидеофиксации должна появляться на официальном сайте Министерства внутренних дел не менее чем за 24 часа до проведения контрольных мероприятий.
Закон был принят в окончательном чтении и вступит в силу после подписания главой государства.
Водителям будут приходить СМС-оповещения о нарушении ПДД
Верховный Совет поддержал инициативу Правительства о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроектом предусматривается возможность информирования нарушителей Правил дорожного движения не только почтовым отправлением, но и посредством СМС либо электронного письма, сообщает novostipmr.com.
В настоящее время лицо, совершившее административное правонарушение, зафиксированное с применением специальных технических средств, извещается только посредством почтового отправления.
«При этом государство тратит немалые деньги на извещение данным образом: одно такое извещение обходится бюджету в 10 рублей Приднестровской Молдавской Республики. С учётом периодичности совершаемых административных правонарушений в области дорожного движения и зафиксированных системой "Безопасный город" сумма затраченных денежных средств на рассылку писем получается внушительная», - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, зачастую автовладельцы не проживают по месту прописки и не имеют возможности своевременно ознакомиться с выписанным протоколом.
Так, в 2017 году за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, зафиксированных системой «Безопасный город», было направлено 44 295 извещений, из которых 7 906 было возвращено в связи с отсутствием адресатов по месту своего регистрационного учёта. В 2018 году всего было направлено 43 642 извещения, из которых возвращено 6 734. За 2019 год по состоянию на 14 марта направлено уже 7 594 извещения, при этом 686 из них не доставлено адресатам.
«Предлагаемые изменения призваны оптимизировать, модернизировать процесс надлежащего извещения лица, совершившего административное правонарушение, а также минимизировать затраты из бюджета на почтовое отправление. Описываемые способы извещения в полной мере отвечают требованиям, продиктованным современными реалиями», - подчёркивают авторы.
Законопроект принят парламентом во втором окончательном чтении и направлен на подпись президенту.