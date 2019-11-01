Албанию потрясла серия непрекращающихся землетрясений, одно из которых привело к разрушительным последствиям и гибели граждан.
Журналист «Блокнота Молдовы» побеседовал с директором Института геологии и сейсмологии при Академии наук РМ, доктором доктор наук в геологии Игорем Никоарэ.
Игорь Никоарэ: То, что в Албании за сутки произошло более 45 землетрясений, и некоторые из них были очень сильными, является нормой для Балканского региона. В этот регион входят не только Албания, но и Сербия, и Босния и Герцеговина. Землетрясения на небольшой глубине абсолютно типичны для этих стран, поэтому даже не самое сильное землетрясение может привести к серьезным последствиям.
А длинные серии землетрясений там вообще в порядке вещей. Периодически там происходят подобного рода сейсмические события – к примеру, во второй половине сентября там произошло порядка 20 землетрясений за довольно короткий срок. Одно из них достигло магнитуды в 5,3 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошли разрушения зданий.
Я там был и видел сам – незначительные разрушения в виде посыпавшейся штукатурки и трещин на балконах многоэтажных домов.
БМ: Неужели планета на нас так «разгневалась» и мстит подобным образом?
Игорь Никоарэ: Месть здесь не при чем. Процесс землетрясений в Албании, да и в регионе Вранча, вызван движением арабо-африканской платформы в сторону Европы.
Образно говоря, Африка движется в нашу сторону. Происходит некое защемление тектонических плит, на глубине нарастает напряжение из-за трения между ними, что и вызывает такие сейсмические феномены – Албанию сотрясают подземные толчки. Кстати, из-за этого страдают Италия, Греция и Турция - их тоже немного потрясло.
БМ: Серия землетрясений в Албании может представлять угрозу для Молдовы?
Игорь Никоарэ: Могу с уверенностью сказать, что на данный момент для Молдовы угрозы нет.
БМ: Это ваше мнение или оно имеет под собой научное подтверждение?
Игорь Никоарэ: Проводились исследования, и пока связи между сейсмичностью Балканского региона и регионом Вранча не выявлено. Они различны по механизму, причем очень сильно – Балканский регион характеризуется коровыми землетрясениями на небольшой глубине – как вы заметили, все толчки в Албании за последние двое суток происходили не глубже 10 км.
В регионе Вранча, к которому относится и Молдова, наибольшую опасность представляют землетрясения с глубиной залегания очага в 80-150 км.
БМ: Вам известны подробности того, что сейчас происходит в Албании?
Игорь Никоарэ: Да, я общался с одним из моих коллег оттуда. В Албании люди очень напуганы. Я помню, то что сам видел во время моего визита в Албании в свое время – некоторые здания показались мне весьма хрупкими для зоны с повышенной сейсмоопасностью. Кстати, сейчас лучше всего повели себя во время землетрясения новые здания с антисейсмическими мероприятиями.
БМ: Там люди погибли под завалами рассыпавшихся домов. Есть ли риск, что при сильном землетрясении, в нашей стране здания тоже пострадают?
Игорь Никоарэ: Не берусь прогнозировать такое, это покажет только сильное землетрясение. Но могу сказать с уверенностью одно - неавторизованное вмешательство жильцов в капитальное строительство может привести к плачевным последствиям. Я о тех, кто видоизменяет планировку квартиры на свое усмотрение, не посоветовавшись со специалистами.
Конечно, для минимизации рисков требуется дополнительная паспортизация всех зданий и дополнительная техническая экспертиза, но это большая национальная и очень дорогостоящая программа.
Плюс, человек может не пустить экспертов к себе в квартиру, зная что он снес стену и переделал балкон. Он понимает, что ему придется ответить за это по закону.
БМ: Последнее сильное землетрясение в Молдове произошло в 86 году. Как говорят специалисты, в нашем регионе за сто лет происходят три сильных землетрясения и одно очень сильное. Жителям нашей страны стоит подготовиться к сильному землетрясению?
Игорь Никоарэ: Скажу иначе – каждый житель нашей страны должен понимать, что Молдова расположена в зоне сейсмического риска и надо быть готовым к землетрясению в любой момент. Главное, в такой ситуации не поддаваться страху и действовать адекватно, согласно нормам безопасности при землетрясениях – не паниковать, не бегать по ступенькам, не пользоваться лифтом. Выбрать безопасное место в квартире под дверным косяком, вдали от падающих или легко бьющихся предметов, и переждать.
И да, не проводить самовольную реконструкцию квартиры и снос капитальных стен без консультации специалиста – под угрозой может оказаться сам «доморощенный дизайнер».
Напомним, что еще в 2017 году известный предсказатель землетрясений и парапсихолог из Румынии Иоан Истрате выдал свой прогноз – Бухарест и Кишинев могут быть разрушены.