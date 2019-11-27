Плановые встречи с участием представителей Государственной налоговой службы Министерства финансов ПМР и широких слоев предпринимательского сообщества состоялись на площадке Государственной администрации городов и районов Приднестровья в целях анализа промежуточных итогов эффективности внедрения новой системы налогообложения для граждан, занятых в сфере малого бизнеса.
Заместитель министра - директор Государственной налоговой службы Министерства финансов ПМР – Максим Николаевич Баденко обозначил, что с 1 апреля 2019 года были введены специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей, а именно: о самозанятых лицах, патентная система налогообложения и упрощенная система налогообложения, которые предусматривают качественно иной подход налогового администрирования в данной сфере правоотношений, направленный, прежде всего, на обеспечение социальных гарантий для индивидуальных предпринимателей, а также справедливый характер налогообложения, в зависимости от стадии развития бизнеса и уровня получаемых доходов.
Как сообщается на сайте Министерства Финансов ПМР, исходя из анализа результатов проведенной реформы осуществления предпринимательской деятельности следует констатировать положительный характер данных изменений, о чем говорят следующие промежуточные статистические показатели, озвученные на проведенной встрече Максимом Николаевичем Баденко:
На специальный налоговый режим для самозанятых перешли 1,35% (205 чел.) предпринимателей, из которых 28% занимаются народными промыслами, 11,5% - услугами по размещению объявлений, 10% - фрилансом и 9% - массажем. Данный налоговый режим не предполагает составление отчетности и применение контрольно-кассовых аппаратов. Индивидуальный предприниматель оплачивает только социальные платежи: единый социальный налог в размере 14% и обязательный страховой взнос в размере 3%.
94,98% (14 411 чел.) бизнесменов предпочли патентную систему налогообложения, отметил Максим Николаевич, из которых 41% осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли, 17% - это крестьянские (фермерские) хозяйства и 7% оказывают услуги. Субъекты патентной системы налогообложения не применяют контрольно-кассовые аппараты (машины), не ведут бухгалтерский учет и не составляют финансовую, статистическую и налоговую отчетность, вправе привлекать наемных работников (привлекаемых лиц) по договорам гражданско-правового характера. При этом численность привлекаемых лиц не должна превышать в месяц пяти человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым субъектом патентной системы налогообложения.
Патентообладатель, являющийся субъектом патентной системы налогообложения, уплачивает следующие налоги: налог с потенциально возможного к получению годового дохода в размере 3%, социальные платежи: единый социальный налог - 14% и обязательный страховой взнос - 3%, а также подоходный налог, уплачиваемый за каждое привлекаемое лицо в размере 5%.
Одним из ограничений, предусмотренных специальным налоговым режимом – патентная система, которое вызывает наибольшее количество вопросов у предпринимателей, является деятельность по розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами с юридическими лицами. Представитель Министерства финансов ПМР отметил, что такую деятельность можно осуществлять по упрощенной системе налогообложения.
Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения выбрали 3,67% (557 чел.) индивидуальных предпринимателей, из которых 41,44% применяют онлайн-кассы.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от ведения бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности. При этом предусматривается обязанность применения контрольно-кассовой техники в виде онлайн-касс при осуществлении налично-денежных операций (расчетов). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны осуществлять расчеты с юридическими лицами исключительно в безналичной форме путем зачисления юридическим лицом денежных средств за приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на специально открытый расчетный счет индивидуального предпринимателя в кредитной организации.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенной системы налогообложения, уплачивают налог с выручки в размере 3% к налогооблагаемой базе по всем видам налогооблагаемых доходов, единый социальный налог – 14% от налогооблагаемой базы, подоходный налог с физических лиц – 5%, обязательный страховой взнос – 3%.
Упрощенная система подходит крупным предпринимателям, тем, которые хотят развиваться дальше, считает заместитель министра финансов ПМР.
При разработке специальных налоговых режимов основной целью было справедливое перераспределение налогового бремени, т.е. не повысить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, а разделить предпринимателей, имеющих небольшие доходы, от крупных предпринимателей.
Важно отметить, что период деятельности, осуществляемой в рамках специальных налоговых режимов, зачисляется в стаж работы индивидуального предпринимателя и привлекаемых им лиц для последующего назначения пенсии или пользования другими социальными гарантиями.
Вопрос, который вызвал интерес у присутствующих, ведет ли пропускной пункт на таможне суммарный учет по каждому предпринимателю?
По словам Максима Николаевича, в настоящий момент и Министерство финансов ПМР, и Государственный таможенный комитет занимаются доработкой и написанием новых программных продуктов. Предъявляя паспорт на пропускном пункте индивидуальным предпринимателем, сотруднику таможенной службы будет представлена полная информация в электронном виде об оплаченных налогах, сумме импорта, видах деятельности индивидуального предпринимателя.
«Мы максимально идем на сближение и взаимодействия между ведомствами для наибольшего комфорта индивидуальных предпринимателей получения объективной, своевременной информации на местах», - обозначил Максим Баденко.
Заключительным вопросом дня стал следующий: «Когда будут проводиться проверки и какими по формату они будут: плановыми или внеплановыми?».
На что Максим Николаевич ответил:
«С 1 апреля и по сегодняшний день на всей территории республики было несколько случаев заявлений, когда были нарушены законы, интересы и права граждан с причинением вреда жизни и здоровью, где налоговый орган был обязан среагировать. Но в принципе никакие контрольные мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей налоговым органом не проводились и, мы это делали умышленно, пытаясь создать благоприятные условия, не провоцируя стрессовые ситуации для того, чтобы предприниматели могли нормально адаптироваться к данной ситуации и задать все те вопросы, которые мешают работать. Мы и дальше будем работать в этом направлении только с положительными намерениями.
Также должен сообщить, что обязательно с 2020 года налоговый орган по республике приступит к проведению контрольных мероприятий, как это было ранее. Формат данных проверок мы будем определять различными способами, они будут носить рейдовый характер и будут проводиться на системной основе».
Как отметили предприниматели, от новой системы налогообложения ощущается позитивный эффект. В ходе встречи отмечалось, что на сегодняшний день, основная задача налоговых органов не контроль и привлечение к ответственности, а консультативная работа с предпринимателями.
«Налоговое законодательство требует всегда чуткого регулирования и контроля, поэтому эти встречи проводятся с вами для того, чтобы понять, где есть перегибы и несправедливость, а где есть вопросы, которые должны быть доработаны с точки зрения правильных управленческих решений», - пояснил Максим Николаевич.