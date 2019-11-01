Учащиеся школы искусств недавно вернулись из Минска. Выступали на Международном фестивале-конкурсе «Творчество без границ». 3 тысячи участников из 6 стран, и бендерчане в этом многообразии среди лучших.
Как прошла поездка и в чем секрет успеха, юные таланты и их педагоги рассказали на встрече за чашкой чая с руководством Государственной администрации, сообщается на сайте ведомства.
Вероника Мостовая - учащаяся школы искусств вокально-хорового отдела. Юная артистка привезла из Минска два диплома: I степени в номинации «Вокальный жанр (народный), соло» и III - в номинации «Вокальный жанр (эстрадный), соло».
«Сначала сильно волновалась, но потом было не так страшно. Первое место стало неожиданностью и радостью», - поделилась Вероника Мостовая.
Награды завоевал и танцевальный коллектив «Рассвет», в составе которого выступали Таисия Ковальчук, Анастасия Федотова, Владислава Бишляга, Карина Ротарь, Джулия Фортуна, Александр Додул, Егор Бербат , Николай Гончаренко, Дмитрий Дутка, Владлена Юраш. Хореографический ансамбль награждён дипломом III степени в номинации «Народно-сценический танец, хореография».
Удостоены высокой оценки в подготовке дипломантов преподаватель по классу вокала Людмила Столярчук и преподаватель хореографии Светлана Бузиян.
За несколько дней, проведенных в Белоруссии, учащиеся школы искусств окунулись в мир творчества, познакомились с культурами других народов, завели новые знакомства с ребятами из разных стран.
«Мне в городе Минске понравилось, там было очень красиво. Мы катались в метро, фотографировались, соревновались с детьми из других стран и городов. Я познакомилась с белорусскими ребятами -Маргаритой и Соней, будем общаться», - рассказала Вероник Мостовая.
Завершился фестиваль-конкурс большим гала-концертом, в котором приняли участие учащиеся и наши ребята.
По словам всех членов делегации, приднестровцев в Белоруссии приняли с большим радушием и удивлялись большим талантам маленькой страны.
«Приднестровье – край, в котором пересекаются этнические обычаи и традиции, поэтому наши люди богаты и духовно, и своими талантами. И мы можем видеть это на примере наших детей», - подчеркнула заместитель главы госадминистрации г. Бендеры по социальным вопросам Светлана Познанская.
Преподаватели школы искусств говорили и о проблемах. Талантливых школьников в Бендерах немало - нужен молодежный центр. Количество желающих обучаться в школе искусств много, можно было бы расширить хореографические залы, но не позволяют площади. Костюмы требуют обновления - перед конкурсом в срочном порядке шили черно-белые пышные юбки.
Наши таланты покоряют новые горизонты«Мы всегда неплохо выступаем, хотя имеем довольно тесные условия. Кроме того, ребята должны учиться чувствовать сцену, а она у нас слишком маленькая», – отметил директор Бендерской детской школы искусств Валерий Солдатенков.
Бендерские таланты уже получили приглашение на очередной Международный конкурс в Минске. «Славянские встречи» пройдут в начале будущего года, готовиться к нему начнут уже сейчас.