Название и тип программного обеспечения остаются неизвестными Министерство торговли США предоставило компании Microsoft лицензию на поставку Huawei ПО, ориентированного на массовый рынок, сообщает Bloomberg.
"Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на получение лицензии на продажу компании Huawei программного обеспечения, ориентированного на массовый рынок", – говорится в сообщении. "Лицензия" выдана на срок до февраля 2020 года, передает tech.liga.net .
Пока что не известно, какое именно ПО Microsoft может поставлять Huawei и в каких объемах. Из устройств с программным обеспечением Microsoft, предназначенных для массового пользователя, в Huawei есть только ноутбуки MateBook с ОС Windows 10.
Microsoft – не единственная корпорация, получившая от властей США послабления в вопросе взаимодействия с Huawei. В ноябре этого года разрешение на сотрудничество с китайской компанией получили еще несколько американских компаний, названия которых не озвучиваются.
По данным Bloomberg, эти компании могут поставлять Huawei продукцию, если это не угрожает нацбезопасности США. В издании утверждают, что речь идет о поставках деталей для смартфонов и неэлектронных элементов. Как и с Microsoft, лицензии на сотрудничество этим компаниям продлили до февраля 2020 года.