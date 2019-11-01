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Готовность Кишинева подписать компромиссный вариант протокола по итогам раунда переговоров в Братиславе

Готовность Кишинева подписать компромиссный вариант протокола по итогам раунда переговоров в Братиславе

Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя заявил о готовности Кишинева подписать компромиссный вариант протокола по итогам раунда переговоров в Братиславе. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в четверг на брифинге в Кишиневе.

«В ходе предстоящего заседания Совета министров ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря в столице Словакии, Кишинев готов подписать компромиссный вариант протокола по итогам состоявшегося в начале октября в Братиславе раунда переговоров в формате «5+2». Ежедневная работа над протоколом, который тогда не удалось согласовать, продолжалась и после братиславского раунда переговоров в начале октября, и после Мюнхенской конференции в начале ноября. Кишинев готов подписать разработанный компромиссный вариант, слово – за Тирасполем», - сказал Фленкя.

Он выразил сожаление, что после переговоров в Братиславе были некоторые заявления и оценки (со стороны Приднестровья – «И»), хотя, «участники переговоров договорились отказаться от публичных заявлений».

Вице-премьер отметил, что «в целом, стороны одобрили окончательную версию протокола, за исключением единственного пункта, который касался приоритетов в урегулировании в краткосрочный период».

«Мы выделили четыре приоритета, они известны и международным партнерам и коллегам из Тирасполя. Все довольно просто, во-первых – обеспечение свободного передвижения в зоне безопасности, потому что граждане должны беспрепятственно передвигаться между правым и левым берегом. Во-вторых – права человека и проблематика их соблюдения. Третье – обеспечение работы школ с преподаванием на основе латинской графики в Приднестровском регионе. Здесь мы говорим, прежде всего, об адекватном обеспечении всех восьми школ помещением. Четвертый приоритет касается облегчения ведения торговли между берегами, предотвращения феномена контрабанды, унификации налоговых стандартов, таможенных тарифов», - отметил Фленкя.

По его словам в ходе прошедшего диалога в Братиславе и Мюнхене «Тирасполь настаивал на других приоритетах».

«Мы подчеркнули, что готовы их обсудить, но тогда речь шла о том, что приоритеты, обозначенные Кишиневом, не попадут в окончательный вариант итогового протокола. В прошедшие дни, действующее председательство ОБСЕ, спецпредставитель Франко Фраттини представили компромиссную формулу, которую стороны еще могут обсудить. Кишинев уже открыто заявил, что готов рассмотреть весь спектр вопросов социального, экономического и гуманитарного характера. И накануне мы одобрили компромиссный вариант, оповестив об этом всех участников процесса урегулирования «5+2», -сказал молдавский вице-премьер.

Он подчеркнул, что «есть время, чтобы подписать протокол либо перед или непосредственно после» заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

«Учитывая, уже взятое обязательство Кишинева подписать компромиссный вариант, предложенный председательством, у Тирасполя есть шанс также одобрить этот проект», -отметил Фленкя.

Как уже сообщалось ранее, единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" завершился в начале октября без подписания итогового протокола. Документ также не удалось согласовать в ходе неформальной конференции по укреплению мер доверия на берегах Днестра, состоявшейся в начале ноября в Баварии. Это вызвано разногласиями между Кишиневом и Тирасполем относительно включения в протокол определенных положений, которые обсуждались в Братиславе.

infotag.md
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