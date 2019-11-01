На ближайших заседаниях Объединённой контрольной комиссии приднестровская сторона рассчитывает вернуться к вопросу о проведении проверки боевой готовности подразделений Совместных миротворческих сил. Об этом в интервью журналистам заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
«На прошлой неделе мы проверили посты миротворцев, где в том числе проверялась боевая готовность военнослужащих. Теперь стоит вопрос о том, насколько слаженно действуют подразделения воинских контингентов Совместных миротворческих сил. Все понимают, насколько это важно, поскольку ежедневный ратный труд определяет успешность выполнения всех поставленных задач», - сказал глава делегации, передает ИА Новости Приднестровья.
Напомним, в последний раз учения СМС организовывали в апреле 2013 года. В последующем молдавская сторона блокировала проверку боеготовности подразделений. В этом году учения вошли в план основных мероприятий миротворцев, принятый Объединённой контрольной комиссией.
По словам Олега Белякова, приднестровская сторона рассчитывает на компромисс по данному вопросу.
Он отметил, что по другим проблемным моментам сторонам удалось найти решение.
«Была достигнута договорённость о том, что самые сложные вопросы мы будем переносить в режим консультаций. И только после того, как решение будет найдено, выносить их на заседания. Такие договорённости имели место и раньше. Проводились встречи, консультации, вырабатывались решения и потом выносились уже на ОКК и были реализованы достаточно успешно. Возвращаемся к этому режиму, чтобы обеспечить нормальную работу ОКК», - заключил сопредседатель. novostipmr.com