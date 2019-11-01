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Двойной праздник в Парканах (Концерт)
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21 ноября в селе Парканы прошел двойной праздник. В Доме культуры прошел концерт посвященный празднованию Храмового праздника, а также 60-летию Дома культуры с. Парканы. Представляем Вашему вниманию полный концерт.
Сегодня, 20:51
DTV
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