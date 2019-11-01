Dnestr.TV

 
0

Венгрия покидает "Евровидение"

  • Категория: ---
Венгрия покидает "Евровидение"

Республика Центральной Европы, которая под руководством Виктора Орбана взяла курс на традиционные ценности, решила отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидения из-за его вероятной связи с ЛГБТ.

«Венгрия не будет участвовать в Евровидении следующего года на фоне слухов о том, что решение было принято, потому что конкурс «слишком гейский» для вкусов крайне правых представителей правительства и государственных СМИ», – сообщает noi.md ссылаясь на издание The Guardian
.

Венгерская телерадиокомпании MTVA, которая всегда показывала конкурс песни, связывает отказ с ЛГБТ-направленностью Евровидения. Телеканал пообещал в следующем году потратить усилия на продюсирование местных музыкантов.

Журналисты говорят, что отказ от Евровидения может быть вызван политикой 8-го премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, занимающего этот пост с 2010 года. Он провозгласил лозунг «Сначала семья», сделав упор на традиционные ценности. В государственных СМИ общеевропейский конкурс песни назвали «гомосексуальной флотилией», отсутствие на которой венгерского представителя «положительно скажется на душевном здоровье нации».

Венгрия не вошла в список предварительных участников «Евровидения-2020». Эта страна участвовала в конкурсе 18 раз, а лучшим результатом стало 4-е место в 1994 году.

noi.md
  • Сегодня, 07:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна