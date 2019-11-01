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Команда Минобороны в третий раз выигрывает «Кубок Дружбы» по жиму штанги

Команда Минобороны в третий раз выигрывает «Кубок Дружбы» по жиму штанги

В Приднестровье в третий раз состоялся турнир по жиму штанги лёжа «Кубок Дружбы» среди команд силовиков: Минобороны, Министерства госбезопасности, МВД и Минюста.

Соревнования, организованные Спортивным клубом армии, прошли при поддержке Приднестровской бездопинговой федерации пауэрлифтинга, сообщает пресс-служба Минобороны, передает novostipmr.com.

Участие в турнире в восьми весовых категориях приняли более 40 атлетов. Лучшие результаты показала команда Министерства обороны.

В категории 59 кг золото завоевал капитан Станислав Крецул, серебро – у младшего сержанта Александра Апушкина.

Первое место в весовой категории 66 кг и в абсолютном первенстве занял младший сержант Александр Семеренко. Впервые за несколько лет ему покорилась 150-килограмовая штанга. Вторым стал младший сержант Александр Кырлич с весом 145 кг, третьим – курсант Военного института им. генерал-лейтенанта А.И. Лебедя Михаил Змеу. Его результат – 117,5 кг.

В категории 74 кг золото завоевал младший сержант Владислав Котик, который выжал 145 кг. В весовой категории 83 кг первое место у курсанта Военного института Алексея Калаврина с результатом 150 кг.

Спортсмены Министерства обороны обошли соперников и в категориях 105 и 120 кг. Представители СКА сержант Александр Олейник и рядовой Николай Иов также стали лучшими в своих весовых категориях.

По сумме набранных очков команда Министерства обороны в третий раз подряд завоевала главный приз – «Кубок Дружбы». Второе место у представителей Министерства государственной безопасности, бронза – у команды Министерства внутренних дел. Призёры получили медали и грамоты.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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