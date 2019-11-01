Кондитерская компания сына Порошенко, которая управляет Roshen, купила долю в Международного инвестиционного банка. Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.
В финучреждении не указали, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура МИБ. Нет этих данных пока и в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает korrespondent.net.
По состоянию на начало 2019 года 60% Международного инвестиционного банк контролировал Петр Порошенко, 14,94% - Игорь Кононенко, 9,9% - Олег Гладковский.
Ранее сообщалось, что Roshen проиграл суд Бориспольскому горсовету. Суд удовлетворил все исковые требования Бориспольского исполкома и отклонил встречный иск Roshen.
Напомним, Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве. Из-за убыточности Roshen сократила производство на фабрике в Литве, которая специализировалась на производстве карамели.