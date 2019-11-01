В селе Чишмикёй Вулканештского района завершились работы по герметизации подземного хранилища ядохимикатов. Полигон, на котором были расположены 14 могильников, теперь больше напоминает поле для игры в гольф и никакой опасности для здоровья жителей региона не представляет. Все работы были выполнены чешскими специалистами и оплачены правительством этой страны, сообщает ntv.md.
На территории полигона по официальным данным захоронено свыше 25 тысяч тонн пестицидов. После распада Советского Союза могильник пытались законсервировать. Но вредные вещества по-прежнему попадали в почву и отравляли подземные воды. ЖителиЧишмикёй уверены: именно из-за могильника они чаще болеют онкологическими и респираторными заболеваниями.
Согласно проекту, разработанному чешским агентством DEKONTA, всю поверхность могильника покрывает бетонитовый защитный слой. Поверх бетона в несколько слоев устлана полиэтиленовая пленка. Специалисты гарантируют - опасные вещества больше не будут отравлять почву и подземные воды.
Первые признаки разгерметизации старого могильника появились еще 15 лет назад. В летнее время, особенно после дождя, в непосредственной близости к объекту ощущался стойкий запах химических веществ. Фирма-подрядчик дает гарантию, что после повторной герметизации могильник прослужит не менее ста лет. Стоимость всех работ превысила миллион евро. Средства были выделены правительством Чешской Республики. Башкан Ирина Влах поблагодарила чешских партнеров за помощь в завершении такого важного проекта.
"Здесь очень большое количество онкозаболеваний было, и это было связано с тем, что здесь есть эти могильники. Было очень много проведено работ, по поводу того чтобы найти партнёров, которые бы смогли поддержать нас. Об этом мы говорили ещё с 2008, 2007, мы работали, искали партнёров. И я очень довольна, что за очень короткий промежуток времени, господин посол, благодаря вам, благодаря вашему агентству эта работа была проведена", - отметила глава автономии.
Могильник опасных химических веществ вблизи села Чишмикёй функционировал с 70-х до начала 90-х годов прошлого века. Сюда свозили пестициды с территории Молдовы и юга Украины. С распадом Советского союза вся учетная документация была утрачена. По оценкам экспертов, на территории в полтора гектаров захоронено от 25 до 40 тысяч тонн химикатов. NTV Moldova