Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2019 года составила 4 645 рублей ПМР ($288 по курсу ПРБ), на 8,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 93 825 человек. Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-октябрь 2019 года составила 5 644 рубля ($350 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 258 рублей. Темп роста за год – 107,3%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 12 034 руб.; - черная металлургия – 7 976 руб.; - электроэнергетика – 6 936 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 844 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 315 руб.; - геология и метеорология – 2 463 руб.; - почтовая связь – 2 562 руб.; - троллейбусный транспорт – 3 230 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 264 рубля ($389 по курсу ПРБ). За январь-октябрь 2018 года эта зарплата находилась на уровне 5 901 рубль. Темп роста за год – 106,2%. Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 996 человек.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 7 976 руб.; - электроэнергетика – 6 936 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 844 руб.; - производство стройматериалов – 5 995 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 270 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 179 руб.; - электротехническое производство – 5 250 руб.; - легкая промышленность – 5 409 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-октябрь 2019 года составила 3 646 рублей ($226 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 298 рублей. Темп роста за год – 110,6%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - банки и кредитование – 8 359 руб.; - страхование – 7 859 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 5 300 руб.; - органы государственной власти и управления – 4 966 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 791 руб.; - культура и искусство – 2 848 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 904 руб.; - здравоохранение – 3 219 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-октябрь 2019 года составила 3 161 рубль ($196 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 833 рубля. Темп роста за год – 115,8%. Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 907 человек.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 461 руб. - органы государственной власти – 5 042 руб.; - редакции и издательства – 4 238 руб. - высшее образование – 4 116 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 170 руб.; - геология и метеорология – 2 463 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 629 руб.; - сельское хозяйство – 2 785 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.