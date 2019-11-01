Dnestr.TV

 
0

Заработная плата одного работника в экономике Приднестровья

Заработная плата одного работника в экономике Приднестровья

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2019 года составила 4 645 рублей ПМР ($288 по курсу ПРБ), на 8,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 93 825 человек. Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-октябрь 2019 года составила 5 644 рубля ($350 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 258 рублей. Темп роста за год – 107,3%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 12 034 руб.;
- черная металлургия – 7 976 руб.;
- электроэнергетика – 6 936 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 844 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 315 руб.;
- геология и метеорология – 2 463 руб.;
- почтовая связь – 2 562 руб.;
- троллейбусный транспорт – 3 230 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 264 рубля ($389 по курсу ПРБ). За январь-октябрь 2018 года эта зарплата находилась на уровне 5 901 рубль. Темп роста за год – 106,2%. Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 996 человек.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 7 976 руб.;
- электроэнергетика – 6 936 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 844 руб.;
- производство стройматериалов – 5 995 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 270 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 179 руб.;
- электротехническое производство – 5 250 руб.;
- легкая промышленность – 5 409 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-октябрь 2019 года составила 3 646 рублей ($226 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 298 рублей. Темп роста за год – 110,6%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- банки и кредитование – 8 359 руб.;
- страхование – 7 859 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 5 300 руб.;
- органы государственной власти и управления – 4 966 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 791 руб.;
- культура и искусство – 2 848 руб.;
- дошкольное и школьное образование – 2 904 руб.;
- здравоохранение – 3 219 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-октябрь 2019 года составила 3 161 рубль ($196 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 833 рубля. Темп роста за год – 115,8%. Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 907 человек.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 5 461 руб.
- органы государственной власти – 5 042 руб.;
- редакции и издательства – 4 238 руб.
- высшее образование – 4 116 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 170 руб.;
- геология и метеорология – 2 463 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 629 руб.;
- сельское хозяйство – 2 785 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна