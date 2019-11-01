Плахотнюк страдает в США из-за того, что не может вернуться в Молдову: близкий родственник бывшего лидера Демократической партии серьезно болен.
Об этом рассказал его бывший коллега по партии, депутат Владимир Чеботарь на телеканале TV8, сообщает kp.md.
«Ему больно от того, что он не может вернуться домой, тем более, когда у близкого ему человека серьезные проблемы со здоровьем», - пояснил Владимир Чеботарь, правда, при этом он не поделился более подробной информацией по этому поводу.
По нашим данным, речь идет об отце Влада Георгиевича.
"Моральные терзания, как нам кажется, весомый повод, прикрываясь которым Влад Гергич может приехать в Молдову, навестить родню, дать показания в Антикоррупционной прокуратуре, отмыться добела и возобновить свои политические упражнения", - пишет ТГ-канал "Мамалыга и Токана".
Однако, как стало известно позже - речь идет не об отце точно, так как он... скончался больше года назад. В общем, история почти детективная.
Владимир Чеботарь рассказал, что он изредка общается с Плахотнюком и считает, что его преследуют по политическим мотивам. «Его вина или невиновность должны быть доказаны в суде», - заявил Чеботарь.