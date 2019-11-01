Dnestr.TV

 
0

Плахотнюк страдает в США из-за того, что не может вернуться в Молдову: его отец серьезно болен?

Плахотнюк страдает в США из-за того, что не может вернуться в Молдову: его отец серьезно болен?

Плахотнюк страдает в США из-за того, что не может вернуться в Молдову: близкий родственник бывшего лидера Демократической партии серьезно болен.

Об этом рассказал его бывший коллега по партии, депутат Владимир Чеботарь на телеканале TV8, сообщает kp.md.

«Ему больно от того, что он не может вернуться домой, тем более, когда у близкого ему человека серьезные проблемы со здоровьем», - пояснил Владимир Чеботарь, правда, при этом он не поделился более подробной информацией по этому поводу.

По нашим данным, речь идет об отце Влада Георгиевича.

"Моральные терзания, как нам кажется, весомый повод, прикрываясь которым Влад Гергич может приехать в Молдову, навестить родню, дать показания в Антикоррупционной прокуратуре, отмыться добела и возобновить свои политические упражнения", - пишет ТГ-канал "Мамалыга и Токана".

Однако, как стало известно позже - речь идет не об отце точно, так как он... скончался больше года назад. В общем, история почти детективная.

Владимир Чеботарь рассказал, что он изредка общается с Плахотнюком и считает, что его преследуют по политическим мотивам. «Его вина или невиновность должны быть доказаны в суде», - заявил Чеботарь.

kp.md
  • Вчера, 19:13
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Волшебный микрофончик
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна