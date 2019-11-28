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Группа французских депутатов хочет запретить "Черную пятницу"

Группа французских депутатов хочет запретить "Черную пятницу"

Некоторые французские законодатели хотят запретить "Черную пятницу", знаменательный день шопинга после Дня благодарения, который превратился в глобальное явление.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua ссылаясь на "Европейская правда".

Законодательный комитет в понедельник принял поправку, в которой предлагается запретить "Черную пятницу", поскольку это приводит к "растрате ресурсов" и "чрезмерному потреблению".

Поправку обсудят в Национальной Ассамблее в следующем месяце. Французский союз электронной торговли осудил это.

Министр транспорта Элизабет Борне раскритиковала коммерческое событие за создание "пробок, загрязнения и выбросов газа".

Она добавила, что поддерживала бы "Черную пятницу", если бы она помогала французском малому бизнесу, но, по ее словам, больше всего выгоды она несет большим интернет-торговцам.

Французские климатические активисты в пятницу планируют провести демонстрацию "Block Friday".
eurointegration.com.ua
  • Вчера, 19:17
  • DTV
  • Просмотров: 21
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