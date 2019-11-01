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Президент Молдовы запустил онлайн-платформу «Президент отвечает»

Президент Молдовы запустил онлайн-платформу «Президент отвечает»

Президент Республики Молдова Игорь Додон, как и обещал ранее, запустил онлайн-платформу для более тесного общения с гражданами страны и представителями средств массовой информации.

«Как я и обещал, «ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕЧАЕТ» на вопросы граждан, уже на новой платформе, менее официальной и ближе к вам, передает a-tv.md

После этой инициативы я получил сотни, и даже тысячи вопросов по политическим, социально-экономическим и личным вопросам. Я хочу вас заверить, что каждый из вопросов, которые вы мне отправили, будет рассмотрен и решен.

Сегодня мы решили поговорить о восьми актуальных и важных темах, которые касаются нас всех, включая смену правительства, реформу правосудия, борьбу с коррупцией, европейский вектор, бюджет, инвестиции, а также новый президентский срок.

Я хочу, чтобы эта платформа стала хорошим мостом между президентом и гражданами, как эффективный инструмент обмена информацией. Я призываю вас быть активными, оставлять комментарии и сообщения, интересные вопросы и конструктивные предложения для следующего выпуска», - написал в социальной сети президент Игорь Додон.
a-tv.md
  • Вчера, 19:24
  • DTV
  • Просмотров: 17
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