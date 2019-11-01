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Посол США в РМ впервые откровенно рассказал, о чем говорил с молдавским олигархом Плахотнюком перед его бегством

Посол США в РМ впервые откровенно рассказал, о чем говорил с молдавским олигархом Плахотнюком перед его бегством

Хоган признался, что демократ все понял, когда ему сказали, что американцы больше не поддерживают правительство Филипа
Много было разговоров о том, как именно протекала знаменитая 15-минутная беседа Дерека Хогана и Влада Плахотнюка, после которой последний испарился из Молдовы и уже полгода о нем почти ничего не слышно (небольшое заявление в Фэйсбуке не в счет – у нас и Филат якобы сам вел свою страницу из тюрьмы).

Как передает kp.md ссылаясь на ТГ-канал Гений Карпат, по словам посла, который принял участие в телепередаче «Пятница с Анатолием Голя», США уведомили олигарха, что отказывают в поддержке правительству Павла Филипа:

"Я бы сказал, что разговор 7 июня был окончанием многих разговоров, которые были у нас с момента моего приезда сюда. Когда я встретился с ним, я сказал, что мы хотим укреплять двусторонние отношения с Молдовой и США, но для этого нам нужно видеть прогресс в двух областях. Первая, мы наблюдали отступления от демократических принципов, не было серьезной борьбы с коррупцией, эту тенденцию надо остановить и проводить реформы. Второе, мы хотим видеть здесь такие внешние отношения Молдовы, которые будут основаны на укреплении суверенитета и независимости страны. И мы не хотим видеть здесь расширение отрицательного влияния извне. Мы хотели, чтобы здесь была такие отношения с ЕС и с США, которые помогают развитию страны. И когда мы рассматриваем отношения с Россией и Молдовой, то они, конечно, должны быть прагматичные, хорошие, но курс страны, направление страны определены в 2014-м году, когда Молдова подписала ассоциацию с ЕС. Так что мы хотим сохранить это".

"Если мы увидим прогресс в этих двух областях, то отношения между США и Молдовой могут улучшиться".

Касаясь непосредственно попыток Демпартии удержать власть, то посол отметил, что "когда мы увидели 7 июня такое явное нарушение демократических принципов, когда Конституционный суд помешал формированию коалиции ПСРМ и блока ACUM, мы сказали, что это еще раз подтверждение неготовности Демпартии сделать всё возможное, чтобы провести реформы".

"Я просто сказал ему, что правительство США не может поддерживать ваше правительство и лучше было бы найти компромисс с остальными партиями по выходу из кризиса или по переходу власти", - подчеркнул Дерек Хоган.

Дипломат отметил, что в ответ Влад Плахотнюк "сказал мне хорошо. Мы примем решение здесь, потому что в тот момент шло заседание в партии".

Касаясь дальнейшей судьбы экс-лидера ДПМ, Хоган сказал, что "никаких гарантий ему не было предложено. Мы так не работаем".

kp.md
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
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