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День открытых дверей в обществе «Милосердие»

День открытых дверей в обществе «Милосердие»

30 ноября с 10-00 до 13-00 ч. в офисе городского общества «Милосердие» пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Все желающие смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов. Также будет организован сбор средств в поддержку ВИЧинифицированных детей.

Телефон для справок: 4-20-89.

Адрес БГО «Милосердие»: ул.Кирова, 74

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  • Сегодня, 08:04
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