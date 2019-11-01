Техники провокационной риторики - так оценило Бюро по реинтеграции в РМ заявления Вадима Красносельского, заявившего, что приднестровский регион никогда не вернётся в состав Молдовы.
Реинтеграция страны остаётся ключевым приоритетом деятельности правительства Молдовы. А заявления о том, что страна и регион - параллельные прямые, и никогда не станут единым целым не стоят такого к ним внимания. Их можно расценивать только, как техники провокационной риторики, отмечается в сообщении Бюро по реинтеграции, передает publika.md
Эта реакция последовала после того, как несколько дней назад в СМИ появились высказывания Красносельского о том, что Приднестровье никогда не будет с Молдовой и любые спекуляции на эту тему недопустимы.