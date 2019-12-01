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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 22 по 28 ноября на территории ПМР зарегистрировано 168 заявлений и сообщений о преступлениях. По 134 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период зафиксировано два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемые установлены), один грабёж (раскрыт), 27 краж (11 раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и семь преступлений в сфере экономики (по всем – установлены подозреваемые лица), сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками органов внутренних дел были разысканы 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника и один человек, обвиняемый в совершении преступления.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 992 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 15 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В Рыбницком районе – пять, в г. Бендеры – три, в Тирасполе и Дубоссарском районе – по два, Слободзейском, Григориопольском, Каменском районах выявлено по одному нарушителю.

С 22 по 28 ноября на территории республики зарегистрировано десять пожаров. Погибли три человека. Причинами пожаров со смертельными исходами стали неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении и неисправность оборудования. Один гражданин получил травмы (причина – неосторожность при курении). За нарушение правил пожарной безопасности составлен 41 административный протокол.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:43
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