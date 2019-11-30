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Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в причастности к поджогам лесов Амазонии

Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в причастности к поджогам лесов Амазонии

Лидер Бразилии Жаир Болсонару назвал актера Леонардо ДиКаприо плохим парнем и обвинил его в причастности к поджогам лесных массивов в Амазонии. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на РИА «Новости».

Болсонару уточнил, что ДиКаприо финансировал неправительственные организации, которые могли устраивать пожары в лесах.
«ДиКаприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса», — подчеркнул Болсонару.

По его мнению, актер выплачивает НПО $500 млн за поджоги.

Стоит отметить, что президент не предоставил никаких доказательств, подтверждающих его обвинение в адрес актера.

gazeta.ru
  • Сегодня, 07:45
  • DTV
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