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Фестиваль «Пшеничне перевесло» собрал творческие коллективы со всей республики

Фестиваль «Пшеничне перевесло» собрал творческие коллективы со всей республики

Шестнадцатый фестиваль украинской песни «Пшеничне перевесло» прошёл сегодня в Рыбнице. В нём приняли участие артисты со всего Приднестровья. Фестиваль открыло выступление юных рыбничан, которые предстали перед зрителями в национальных костюмах украинского, молдавского и русского народов, сообщаетnovostipmr.com, ссылаясь на пресс-службу местной госадминистрации.

Приветственный адрес участникам фестиваля направил глава государства Вадим Красносельский. В обращении президента отмечены значимость мероприятия в деле укрепления и развития украинской культуры и приднестровско-украинских взаимоотношений, а также вклад традиционного фестиваля в приднестровскую народную культуру.

С праздником народного искусства участников и организаторов поздравил глава Рыбницы Виктор Тягай. Он отметил, что «Пшеничне перевесло» – одно из главных культурных событий города и республики.

«Сегодня артисты разных национальностей приехали к нам, чтобы показать мастерство своего исполнения и богатство песенного искусства украинского народа. Такие мероприятия через культурные обычаи сплачивают наш многонациональный приднестровский народ, а в единстве – сила нашей республики», – отметил глава города.

Слова приветствия прозвучали от первого секретаря Посольства Украины в РМ Натальи Журбенко. Она отметила, что фестиваль – это лучший способ сохранения украинских традиций и популяризации украинского мастерства, особенно среди молодёжи.

Первые музыкальные номера представил рыбницкий ансамбль украинской песни «Барвинок» под руководством отличника народного образования ПМР Владимира Мефодовского.

Далее концертную программу продолжили ансамбли и солисты из городов и сёл Приднестровья. Оценив выступления конкурсантов, жюри под председательством народной артистки Украины Светланы Мирвода вручило Гран-при солистке Яне Луценко из Тирасполя, дуэту Анне и Андрею Верническо из города Бендеры, ансамблю «Черемушка» Дома культуры села Катериновка Каменского района.

Среди детей высшую награду получил тираспольчанин Георгий Бадюл. Остальные коллективы отмечены почётными дипломами участников фестиваля.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
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