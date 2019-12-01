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Молдова и Беларусь обсуждают снижение роуминговых тарифов

Молдова и Беларусь обсуждают снижение роуминговых тарифов

Беларусь и Молдова договорились продолжить работу по снижению роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран.

Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука и министра экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолия Усатого. Стороны обсудили подготовку заседания межправительственной беларусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая должна пройти в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба МИД Беларуси, передает aif.md.

Речь также шла о реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства. Участники встречи подтвердили дружеский и конструктивный характер беларусско-молдавских отношений, передаёт reform.by.
aif.md
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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