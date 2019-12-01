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В Молдове появятся пункты сбора просроченных лекарств

В Молдове появятся пункты сбора просроченных лекарств

Просроченные лекарства представляют опасность для окружающей среды и людей, а их сбор и уничтожение – одно из решений, реализуемых во многих странах.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) в РМ готовит эту услугу, и в следующем году во всех аптеках страны граждане смогу сдавать медикаменты с истекшим сроком годности для дальнейшего уничтожения, передает point.md со ссылкой на aif.md

Генеральный директор АЛМИ Зинаида Безверхний отметила, что планируется кампания по информированию граждан о возможности безвредной утилизации лекарств.

По словам эксперта, сегодня просроченные лекарства попадают либо в канализационную систему, либо в мусор, что наносит вред окружающей среде и угрожает здоровью людей.

Пункты сбора таких медикаментов планируется организовать в аптеках страны. В сёлах подобные пункты сбора будут располагаться в медицинских центрах или центрах семейных врачей. В дальнейшем содержимое боксов будет направляться в Агентство по лекарствам на уничтожение.

point.md
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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