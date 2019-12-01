В Бендерах подвели итоги конкурса на лучший эскиз граффити, которым раскрасят путепровод на улице Коммунистической в районе фабрики «Флоаре».
Конкурс проходил в течение нескольких месяцев под девизом «Бендеры – город-форт, город роз, город-порт, город грёз». Комиссия рассмотрела 10 проектов. Их авторы – не только профессиональные архитекторы, но и юные художники.
«Все работы, которые были представлены, несут в себе глубину осмысления заданной темы. Некоторые работы не полностью соответствовали критериям отбора, но тем не менее по своей идее, художественному и смысловому наполнению могут быть в будущем реализованы на других объектах города», - отметил в интервью БТВ заместитель начальника управления архитектуры г. Бендеры Игорь Швыдкий, сообщает novostipmr.com.
Победителем был признан эскиз молодого архитектора Анны Бордорян. Свою «Летопись в красках» она начнёт писать на путепроводе, который соединяет центр города с микрорайоном Ленинским, весной следующего года. В этом автору помогут и другие местные мастера.