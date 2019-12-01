Полиция Киева разыскивает только одного подозреваемого, который обстрелял автомобиля Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря.
Об этом сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубарева, передает segodnya.ua "Ищем пока одного человека", — сказала она на брифинге.
По ее словам, полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.
Зубарева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.
В то же время источник Эспрессо в полиции сообщил, что одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, киллер выстрелил в боковое автомобиля, когда машина притормозила на светофоре.
По данным издания, покушение произошло сразу после того, как водитель, жена, ребенок и подруга жены на внедорожнике отъезжали от ресторана Марио, владельцем которого является пострадавший.
"Водитель наклонился, а пуля прошла к заднему сиденью и попала в ребенка", — добавил собеседник.
Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто умер в машине "скорой" по дороге в больницу.
В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.
По данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.