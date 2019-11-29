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В Тирасполе проверят защитные сооружения гражданской обороны

В Тирасполе проверят защитные сооружения гражданской обороны

В Тирасполе объявлено проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (ГО). В течение 3-4 декабря специально образованная решением госадминистрации Тирасполя комиссия во главе с заместителем главы государственной администрации по ЖКХ Николаем Обручковым проведет осмотр городских защитных сооружений, участвующих в конкурсе. Материалы на смотр принимаются до 2 декабря, сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполь.

В основу критериев, которые будет принимать во внимание комиссия, положена готовность объектов ГО к применению. В частности, будет производиться оценка проведения планово-предупредительных ремонтов убежищ, их герметичность, состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, отсутствие при отделке помещений сгораемых синтетических материалов, исправность запоров и противовзрывных устройств, присутствие необходимой маркировки, готовность личного состава по обслуживанию объектов ГО, оснащенность соответствующими инструментами, средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, состояние систем жизнеобеспечения: электроснабжения, фильтрации, вентиляции, пожаротушения, связи.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗС ГО и их готовность к приему укрываемых, будут определены по наибольшей набранной сумме баллов (максимальное количество – 3000). При наличии недостатков из максимального количества вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно специальной таблице оценок. Лучшими на смотре–конкурсе будут признаны ЗС ГО, получившие наивысшую оценку. Победителей определят до 6 декабря.

tirasadmin.org
  • Сегодня, 08:01
  • DTV
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