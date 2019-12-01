Виталий Огродников, врач-онколог г. Москва, в одной из групп социальных сетей высказал свое мнение о прошедшем медицинском Форуме, а также проинформировал о новом проекте в рамках РОО Общества Онкологов Приднестровья
Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы молодцы, спасибо за приглашение. Приятно быть в родном городе!
Сожалению ТВ ПМР не показал мое интервью, видимо это секрет) а суть его в следующем:
в рамках РОО Общества Онкологов Приднестровья стартовал проект для всех онкологических пациентов, жителей Приднестровья с гражданством РФ. Открыт доступ к юридическому и медицинскому сопровождению для обследования и лечения в ведущих центрах РФ на бесплатной основе. Есть договоренность с Подворьем монастыря по проживанию за символическую сумму.
Еще один важный аспект для не граждан и граждан РФ - пациенты смогу также получить лучшее по современным мировым стандартам БЕСПЛАТНОЕ обследвание и лечение в рамках регистрационных клинических исследований.
Уже сегодня мы приглашаем на лечение граждан ПМР(любое второе гражданство) с распространенным (запущенным) раком легких (крупноклеточный, аденокарцинома, первично нелеченные).
Основная задача данного поста - это информирование пациента о существующей возможности лечения, вариантах в РФ. Всем добра."