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Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы молодцы..."

Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы молодцы..."

Виталий Огродников, врач-онколог г. Москва, в одной из групп социальных сетей высказал свое мнение о прошедшем медицинском Форуме, а также проинформировал о новом проекте в рамках РОО Общества Онкологов Приднестровья

Виталий Огородников:
"Форум прошел) организаторы молодцы, спасибо за приглашение. Приятно быть в родном городе!

Сожалению ТВ ПМР не показал мое интервью, видимо это секрет) а суть его в следующем:

в рамках РОО Общества Онкологов Приднестровья стартовал проект для всех онкологических пациентов, жителей Приднестровья с гражданством РФ. Открыт доступ к юридическому и медицинскому сопровождению для обследования и лечения в ведущих центрах РФ на бесплатной основе. Есть договоренность с Подворьем монастыря по проживанию за символическую сумму.

Еще один важный аспект для не граждан и граждан РФ - пациенты смогу также получить лучшее по современным мировым стандартам БЕСПЛАТНОЕ обследвание и лечение в рамках регистрационных клинических исследований.

Уже сегодня мы приглашаем на лечение граждан ПМР(любое второе гражданство) с распространенным (запущенным) раком легких (крупноклеточный, аденокарцинома, первично нелеченные).

Основная задача данного поста - это информирование пациента о существующей возможности лечения, вариантах в РФ.
Всем добра."
  • Сегодня, 17:05
  • DTV
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