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Полномочия судебных исполнителей по розыску должников предлагается расширить

Полномочия судебных исполнителей по розыску должников предлагается расширить

Министерство юстиции подготовило законодательную инициативу, нацеленную на усиление мер воздействия на должников, в том числе и по алиментам.

Документ предполагает создание в Госслужбе судебных исполнителей отдела по розыску должников и их имущества. Также, как сообщает пресс-служба Минюста, предлагается дать судебным исполнителям право принудительно приводить тех, кто уклоняется от явки к судебному исполнителю, разыскивать должников и их имущество, а также взаимодействовать в этой сфере с силовыми министерствами, передает ИА Новости Приднестровья.

В Минюсте отмечают, что основная часть исполнительных производств, находящихся в работе у судебных исполнителей, – это дела алиментщиков, не желающих выплачивать средства на содержание своих детей.

В розыске находятся 779 должников по алиментным обязательствам. Органы внутренних дел установили местонахождение лишь 62 из них.

С начала этого года судоисполнители направили в органы дознания МВД материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 60 должников. В отношении 17 алиментщиков возбуждены уголовные дела, 10 привлечены к ответственности.

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:09
  • DTV
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