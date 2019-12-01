Министерство юстиции подготовило законодательную инициативу, нацеленную на усиление мер воздействия на должников, в том числе и по алиментам.
Документ предполагает создание в Госслужбе судебных исполнителей отдела по розыску должников и их имущества. Также, как сообщает пресс-служба Минюста, предлагается дать судебным исполнителям право принудительно приводить тех, кто уклоняется от явки к судебному исполнителю, разыскивать должников и их имущество, а также взаимодействовать в этой сфере с силовыми министерствами, передает ИА Новости Приднестровья.
В Минюсте отмечают, что основная часть исполнительных производств, находящихся в работе у судебных исполнителей, – это дела алиментщиков, не желающих выплачивать средства на содержание своих детей.
В розыске находятся 779 должников по алиментным обязательствам. Органы внутренних дел установили местонахождение лишь 62 из них.
С начала этого года судоисполнители направили в органы дознания МВД материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 60 должников. В отношении 17 алиментщиков возбуждены уголовные дела, 10 привлечены к ответственности.