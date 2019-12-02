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Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти на Украину

Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива, помимо ядерного, чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Об этом сообщает «Интерфакс», передает gazeta.ru
Отмечается, что этим документом он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».

Вопрос о диверсификации топлива должен быть проработан до 1 июля 2020 года.

Кроме того, Киев должен будет принять меры для сохранения транзита природного газа через Украину после 1 января 2020 года, а также для снижения негативного влияния санкций на экономику со стороны России, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на Украину, например, нефти и нефтепродуктов.

gazeta.ru
  • Вчера, 07:43
  • DTV
  • Просмотров: 55
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