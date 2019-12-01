Предотвращению возможных аварий с участием автомобилистов, велосипедистов и пешеходов было посвящено совещание в Правительстве.
«Часто от общественников поступают предложения о том, как повысить безопасность дорожного движения. Иногда эти замечания носят житейский характер. Перепроверка порой показывает, что где-то граждане выражают излишнюю озабоченность. Но иногда бывает так, что общественность вносит предложения, которые являются полезными. В любом случае, рассматривать мы должны всё, давая этому оценку и принимая меры», – цитирует премьер-министра Александра Мартынова правительственная пресс-служба.
На совещании отметили, что в Минэкономразвития собрана информация о наиболее опасных участках. Где-то необходимо поставить знаки по ограничению скоростного режима, в других местах – установить освещение, искусственные неровности, видеокамеры, передает ИА Новости Приднестровья.
Как отметил замминистра экономического развития, начальник департамента строительства и дорожного хозяйства Иван Унту, в первую очередь обустроят пешеходные переходы возле школ, детских садов и других социальных учреждений.
Глава МВД Руслан Мова считает целесообразным на ремонтируемых или строящихся дорогах делать приподнятые «зебры» – такая практика широко распространена в странах СНГ и Европы. Участники встречи нововведение поддержали.
На республиканских трассах в перспективе намерены ставить шумовые ленты.
По итогам совещания премьер-министр поручил разработать в 10-дневный срок инициативу по усилению безопасности дорожного движения.