По сообщению ГП «Железная дорога Молдовы», в течение 2020 года, начиная с даты отправления 09 января 2020 года и до 20 декабря 2020 года, для индивидуальных поездок на международном пассажирском поезде № 65/66 Москва-Кишинев-Москва будут применяться скидки в купейных вагонах, пишет Noi.md.
Таким образом, цены будут снижены на 20% в случае выдачи проездных документов в период от 45 до 41 дня до отправления поезда и на 10% - в случае выдачи проездных документов в период от 40 до 18 дней до отправления поезда.
В то же время предусмотрена надбавка к тарифу проездного билета на территории Республики Молдова и на территории Российской Федерации в купейных вагонах ФПК (Федеральная пассажирская компания) в размере 5% в случае выдачи проездных документов за 17 и менее дней до отправления поезда.