Dnestr.TV

 
0

Железнодорожные билеты из Кишинева в Москву станут дешевле

Железнодорожные билеты из Кишинева в Москву станут дешевле

По сообщению ГП «Железная дорога Молдовы», в течение 2020 года, начиная с даты отправления 09 января 2020 года и до 20 декабря 2020 года, для индивидуальных поездок на международном пассажирском поезде № 65/66 Москва-Кишинев-Москва будут применяться скидки в купейных вагонах, пишет Noi.md.

Таким образом, цены будут снижены на 20% в случае выдачи проездных документов в период от 45 до 41 дня до отправления поезда и на 10% - в случае выдачи проездных документов в период от 40 до 18 дней до отправления поезда.

В то же время предусмотрена надбавка к тарифу проездного билета на территории Республики Молдова и на территории Российской Федерации в купейных вагонах ФПК (Федеральная пассажирская компания) в размере 5% в случае выдачи проездных документов за 17 и менее дней до отправления поезда.

Noi.md
  • Вчера, 07:58
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна