В Бендерах новое руководство, временное, но очень энергичное. Традиционный День дублера организовали в госадминистрации и подведомственных организациях и учреждениях. Как сообщается на сайте Бендерской Госадминистрации, на один день руководящий состав заменили школьники и студенты. Первый этап – знакомство с кураторами. Пока ребята присматривались к тем, кого им предстоит заменить на ответственной должности, замглавы по соцвопросам Светлана Познанская озвучила цели проекта.
По ее словам, одно из приоритетных направлений деятельности органов власти - это привлечение молодёжи, создание рабочих мест и приемлемых условий труда для молодых специалистов. День дублера способствует решению этих задач.
«В стенах госадминистрации решаются вопросы, касающиеся архитектуры, градоустройства, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Также важными сферами деятельности являются культура, спорт, народное образование. Работа эта разносторонняя, интересная и направлена в первую очередь на то, чтобы сделать жизнь бендерчан комфортнее и уютнее», – подчеркнула Светлана Познанская.
Дню дублера в Бендерах в этом году исполнилось 15 лет, в нашем городе он проводится с 2004-го. Идея проекта принадлежит участникам клуба «Лидер», созданному в 2002 году на базе школы № 15. А в 2006-м День дублера впервые объединил активных, творческих и креативных старшеклассников разных школ.
Что значит быть руководителем, и какой груз ответственности возлагается на органы госвласти и управления, ребята почувствовали на себе. В этом году было решено погрузить старшеклассников и студентов в будни чиновников заблаговременно. Ребятам дали задание подготовить проект новогоднего убранства города. Как украсить улицы, транспорт и витрины экономично и эффектно, дублеры рассказали в ходе презентации. Профильные руководители и специалисты тут же подключились к работе, часть идей взяли на вооружение.
Так, было решено оформить в едином стиле весь общественный транспорт. Предложили запустить конкурс на лучшие эскизы, определили сроки и ответственных лиц. Не обошли вниманием витрины, входные группы и окна. В этом году решено было активно привлекать к их украшению не только предпринимателей, но и простых граждан. Создавать праздник и сказку вместе – это приятно и поднимает настроение и авторам, и случайным прохожим.
Главное место проведения новогодних торжеств – центральная площадь. Ее украсят как старые, так и новые декорации. Из предложенных ребятами вариантов всем приглянулось убранство деревьев. На ветках развесят игрушки из шишек и орехов, а стволы украсят яркой тканью.
Установку главного атрибута праздника - новогодней ели - решено было начать в начале декабря. А открыть ее школьники и студенты изъявили желание настоящим маскарадом. Идея пришлась по душе чиновникам и вполне возможно будет реализована.
Не обошли вниманием елки в районах города. Их по традиции откроют концертами с участием работников Управления культуры. Отдельно остановились на оформлении парка Александра Невского. Там в двадцатых числа декабря запланирован предпраздничный фестиваль, появится здесь и пушится красавица – новогодняя ель.
По итогам совещания взаимодействие власти и молодежи было признано продуктивным. Ребята разошлись с кураторами по рабочим местам, и День самоуправления продолжился в уже привычном формате. Были совещания как выездные, так и в кабинетах, инспекции, семинары, тендеры, комиссии, работа с документами. Впечатлений молодежи хватит на год вперед.
По итогам Дня самоуправления собрались еще раз в госадминистрации. Делились мнениями, сошлись в одном – интересно, но очень мало. Надо бы растянуть дублирование хотя бы на несколько дней.
В заключение встречи ребятам вручили именные удостоверения дублеров и фото на память.