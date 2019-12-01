В настоящее время Главным управлением по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР совместно с представителями специализированных организаций и социальной службой проводится профилактическая операция «За безопасность - ВМЕСТЕ». Целью мероприятий является минимизация и недопущение гибели людей при несчастных случаях, связанных с нарушением правил эксплуатации и безопасности при пользовании печами и газовыми приборами в быту, а также доведение этих правил до жителей и гостей г.Бендеры, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры
Мы знаем, что природный газ - великое благо для человека, которое приносит тепло и уют в наш дом. Но при легкомысленном отношении - вместо друга газ легко может стать врагом.
Наиболее частой причиной несчастных случаев становится неправильная эксплуатация газовых приборов, а именно проточных водонагревателей без отвода продуктов горения - "газовых колонок". Кроме того, газовые плиты используются как дополнительные обогреватели. "Последней каплей" при таком способе обогрева помещений становится использование "духовки" газовой плиты, ее тоже зажигают и открывают, чтобы все тепло шло в комнату, не думая о том, что с теплом помещение наполняется "тихим убийцей"- углекислым газом.
Как ни грустно, но статистика постоянно пополняется подобными случаями, однако население упорно не желает учиться на ошибках других людей и понимать, что основная причина трагедии кроется в нарушении правил эксплуатации газового оборудования и именно из-за халатности, которую проявляют люди по отношению к собственной безопасности. Только за 11 месяцев 2019 года в городе Бендеры зафиксировано 11 случаев отравления продуктами горения в результате чего пострадало 20 человек, трое из которых с летальным исходом, причиной которых стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Только соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.
Помните: Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать горелки газовой плиты и духового шкафа для обогрева помещений.
Используя проточный водонагреватель (газовую колонку), строго выполняйте инструкцию по эксплуатации и требования специалистов газового хозяйства. Помните, что этот прибор рассчитан на кратковременную работу в пределах 25-30 минут с повторным включением не ранее чем, через 20 минут, и это при условии обеспечения устройством принудительной вентиляции, установленном в окне помещения и функционирующим вентиляционном канале.
Кроме того: - нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной газовой горелки; - нельзя допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами, а также спать в помещении, где установлено газовое оборудование; - запрещено самостоятельно производить ремонт и перестановку газового оборудования.
Отдел по делам ГОиЧС города Бендеры напоминает, что соблюдение этих несложных правил поможет избежать отравлений угарным газом, сберечь здоровье и жизнь себе и своим близким! bendery-ga.org