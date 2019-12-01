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ЕСПЧ вынес шесть новых судебных решений против Молдовы

ЕСПЧ вынес шесть новых судебных решений против Молдовы

ЕСПЧ вынес очередные обвинительные решения против Республики Молдова! На этот раз Высокий суд вынес шесть новых судебных решений.

Дело ПРЕПЕЛИЦА против Молдовы

Суд присудил заявителю сумму в 18 евро за материальный ущерб и 12 000 евро за моральный вред.

Дело АО ГИНДЕШТСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД против Молдовы

Суд присудил компании-заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1400 евро в качестве судебных расходов и издержек. Вопрос материального ущерба будет рассмотрен в рамках отдельного решения.

Дело ЧОБАНУ против Молдовы

Суд присудил заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 810 евро в качестве судебных издержек.

Дело СНЕГУР против Молдовы

Суд присудил заявителю сумму в 3000 евро в качестве морального вреда и 1500 евро в качестве судебных расходов и издержек. Вопрос материального ущерба будет рассмотрен в рамках отдельного решения.

Дело РОМАН против Молдовы

Суд присудил заявителю сумму в 4500 евро в качестве морального вреда и 1685 евро в качестве судебных расходов и издержек.

Дело CONSOCIVIL SA против Молдовы

Суд присудил компании-заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1700 евро в качестве судебных расходов и издержек.

news.mail.ru
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 22
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