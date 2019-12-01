ЕСПЧ вынес очередные обвинительные решения против Республики Молдова! На этот раз Высокий суд вынес шесть новых судебных решений.
Дело ПРЕПЕЛИЦА против Молдовы
Суд присудил заявителю сумму в 18 евро за материальный ущерб и 12 000 евро за моральный вред.
Дело АО ГИНДЕШТСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД против Молдовы
Суд присудил компании-заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1400 евро в качестве судебных расходов и издержек. Вопрос материального ущерба будет рассмотрен в рамках отдельного решения.
Дело ЧОБАНУ против Молдовы
Суд присудил заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 810 евро в качестве судебных издержек.
Дело СНЕГУР против Молдовы
Суд присудил заявителю сумму в 3000 евро в качестве морального вреда и 1500 евро в качестве судебных расходов и издержек. Вопрос материального ущерба будет рассмотрен в рамках отдельного решения.
Дело РОМАН против Молдовы
Суд присудил заявителю сумму в 4500 евро в качестве морального вреда и 1685 евро в качестве судебных расходов и издержек.
Дело CONSOCIVIL SA против Молдовы
Суд присудил компании-заявителю сумму в 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1700 евро в качестве судебных расходов и издержек.