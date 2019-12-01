Вот уже более двух лет в Тирасполе появляется всё больше пандусов, благодаря которым люди с ограниченными возможностями, родители с колясками и другие лица могут беспрепятственно перемещаться по городу или входить в здания. И все потому, что люди стали сознательнее относиться к своему праву на доступную среду и борются за это право, заставляя других себя услышать.
Виталий Слипченко - один из тех гражданских активистов, которые делают все для повышения доступности общественных мест. Вот уже более 20 лет Виталий передвигается в кресле-коляске изза повреждения позвоночника, после неудачного прыжка в Днестр. Ему было всего 18 лет. Тогда он ото всех закрылся, никого не хотел видеть. Лето проводил на семейной даче, а зиму - в своей квартиры. Избегал всяческого взаимодействия с людьми. Ему было стыдно, что он вынужден передвигаться в кресле-коляске. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день, он не увидел мир другими глазами: «Потребовалось много времени, чтобы понять, что мое состояние не мешает мне вести активный образ жизни. После стольких лет, которые я провел в границах дачного двора, я встретил несколько ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые ходили в местный теннисный клуб. Они вели здоровый образ жизни, занимались спортом и были, в какойто степени, частью общества. Постепенно я захотел быть похожим на них».
Виталий стал посещать тот же теннисный клуб, куда ходили его новые друзья, участвовать в местных и региональных соревнованиях, стал больше общаться: «Я познакомился с правозащитниками. Я стал ходить на общественные мероприятия, взаимодействовать с ответственными лицами».
Кульминацией стало его непосредственное участие в процессе принятия решений: «Я поступил в университет и стал гражданским активистом. Меня заметили и сегодня я вхожу в городскую комиссию по вводу в эксплуатацию новых строительных объектов в Тирасполе. Если бы семь лет назад мне кто-то сказал, что я добьюсь такого успеха, я бы ему не поверил», - признался Виталий.
Как член означенной комиссии, Виталий заботится о том, чтобы все новые здания в городе были доступны для людей с ограниченными возможностями. По его инициативе несколько общественно важных зданий Тирасполя были оборудованы пандусами, в том числе городская поликлиника, драматический театр и художественная галерея.
«Благодаря пандусу, установленному у входа в художественную галерею, я впервые за последние годы смог туда попасть и посмотреть выставку», - заявил Дмитрий Чечель, друг Виталия, который также передвигается в кресле-коляске. «Из-за своего состояния я четыре года не мог выйти из дома. Но я хочу выходить и быть активным членом общества. Я еще не так стар, чтобы весь день сидеть перед телевизором. По инициативе Виталия избирательный участок возле моего дома был оборудован пандусом. Мне больше не придется заказывать выездную урну на дом, потому что я смогу сам пойти на выборы, как и все остальные», - добавил Дмитрий.
Кроме этой должности в городском комитете, Виталий является активным членом Платформы устойчивого (общинного) развития, в которую входят несколько ассоциаций с обоих берегов Днестра, и которая ведет правозащитную деятельность. Платформа была создана при поддержке Организации Объединенных Наций и правительства Швеции.
В качестве члена Платформы устойчивого (общинного) развития Виталий принял участие в серии тренингов, организованных ООН, где лучше узнал о своих правах и как их отстаивать. При поддержке ООН и правительства Швеции он побывал с ознакомительным визитом в Швеции: «Вернувшись, я выступил с презентациями перед ответственными лицами на местном уровне, где рассказал об опыте европейских стран. Мне удалось улучшить правила и нормы, применяемые в дорожном строительстве. Теперь дорожно-строительные организации обязаны учитывать их при ремонте дорог и тротуаров в городе», - добавляет Виталий.
Виталий говорит, что в Тирасполе непросто создать условия для людей с ограниченными возможностями. Некоторые здания не могут быть приспособлены из-за своих проектных особенностей. Другие требуют значительных финансовых вложений, которые в настоящее время недоступны. Но что действительно важно, как он считает, так это то, чтобы люди осознали свои права и научились добиваться их соблюдения.
«Ты не можешь бороться за свои права, если не можешь выйти из дома. Чтобы отстаивать свои права, нужно проявлять активность, заявлять окружающим о своем существовании, о том, что ты хочешь быть частью общества и хочешь свободно передвигаться по городу», - добавил Виталий Слипченко.
Текст: Людмила БОГЯНУ, консультант по коммуникациям и средствам массовой информации, ПРООН Молдова Фото: Марин ИЛИУЦ