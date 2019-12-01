Значительная часть предпринимателей, занимающихся бизнесом находятся в поиске инструментов, которые могут повысить эффективность их предприятия. Огромное влияние имеет внедрение современных технологий в ведении своего дела. "Электронная торговля и другие каналы продвижения экспортной проддукции" - под таким названием прошел заключительный четвертый тренинг для предпринимателей с обоих берегах Днестра, организованный проектом ПРООН "Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра", финансируемый Швецией. Экспертами выступали успешные экспортеры, которым удалось завоевать рынки ЕС, США и России, они делились своим успешным опытом и рассказали о потенциале этих рынков и особенностях потребителей, о своей практике продаж через знаменитые онлайн-ресурсы