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Молдавское правительство намерено активизировать диалог в переговорном формате "5+2"

Молдавское правительство намерено активизировать диалог в переговорном формате "5+2"

Премьер-министр Ион Кику и глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх обменялись мнениями о развитии процесса приднестровского урегулирования, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Премьер подчеркнул важную роль ОБСЕ в качестве посредника в решении приднестровской проблемы и подтвердил заинтересованность правительства в активизации диалога в переговорном формате «5+2».

Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова приветствовал хорошее сотрудничество правительства во главе с Ионом Кику в процессе проведения переговоров по приднестровской проблеме, отметив положительные изменения в реализации реформы юстиции.

Официальные лица обменялись мнениями о прогрессе, достигнутом в Приднестровской повестке дня, в том числе о мерах, предусмотренных в Братиславском протоколе «5 + 2», в компромиссной формуле, предложенной действующим председателем ОБСЕ, которая была принята Республикой Молдова.

Документ предусматривает ряд мероприятий в контексте политики «малых шагов», для сближения граждан с обоих берегов Днестра, с целью обеспечения свободного передвижения, соблюдения прав человека в регионе и окончательного решения проблем школ с преподаванием на латинской графике.

«Надеемся, что Братиславский протокол будет подписан, и это поможет сохранить положительную динамику в переговорном процессе», - отметил Ион Кику.
moldpres.md
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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