Премьер-министр Ион Кику и глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх обменялись мнениями о развитии процесса приднестровского урегулирования, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Премьер подчеркнул важную роль ОБСЕ в качестве посредника в решении приднестровской проблемы и подтвердил заинтересованность правительства в активизации диалога в переговорном формате «5+2».
Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова приветствовал хорошее сотрудничество правительства во главе с Ионом Кику в процессе проведения переговоров по приднестровской проблеме, отметив положительные изменения в реализации реформы юстиции.
Официальные лица обменялись мнениями о прогрессе, достигнутом в Приднестровской повестке дня, в том числе о мерах, предусмотренных в Братиславском протоколе «5 + 2», в компромиссной формуле, предложенной действующим председателем ОБСЕ, которая была принята Республикой Молдова.
Документ предусматривает ряд мероприятий в контексте политики «малых шагов», для сближения граждан с обоих берегов Днестра, с целью обеспечения свободного передвижения, соблюдения прав человека в регионе и окончательного решения проблем школ с преподаванием на латинской графике.
«Надеемся, что Братиславский протокол будет подписан, и это поможет сохранить положительную динамику в переговорном процессе», - отметил Ион Кику. moldpres.md