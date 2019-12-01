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Правительство Приднестровья одобрило программу приватизации на 2020-2021 гг.

Правительство Приднестровья одобрило программу приватизации на 2020-2021 гг.

Правительство Приднестровья одобрило программу приватизации на 2020-2021 гг., включив в нее «государственные» пакеты акций восьми крупных предприятий. В случае принятия закона Верховным советом и последующей продажи правительство надеется выручить за них почти 322,5 млн. руб. ($20 млн.).

Как сообщает «ИНФОТАГ», в списке, в частности, значится знаменитая еще с советских времен Тираспольская швейная фабрика «Одема», на которой сегодня работают 525 человек, а имеющиеся производственные мощности задействованы на 68%. За ее 100% акций власти региона рассчитывают получить 61,2 млн. руб. Приватизацию планируется провести в 2020 г. по индивидуальному проекту.

Также к продаже предлагается 100% акций Каменского консервного завода, Рыбницкого хлебокомбината, Бендерского комбината хлебопродуктов, научно-производственного предприятия «Электрические аппараты», 42,99% акций «Электромаш», по 25% Рыбницкого цементного комбината и Бендерской швейной фабрики «Вестра».

Правительством подготовлен также список из пяти «унитарных государственных предприятий» для их «разгосударствления путем акционирования». Это - завод «Биохим» (Бендеры), «Бендерский хлеб», «Промышленно-производственное объединение» (Тирасполь), «Григориопольская шахта» и «Приднестровский проектный институт».
infotag.md
  • Сегодня, 08:03
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