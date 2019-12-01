Dnestr.TV

 
0

В Бендерах открыли три поля для мини-футбола.

В Бендерах открыли три поля для мини-футбола.

Парк Горького – один из старейших в городе. Это место полюбилось горожанам еще в позапрошлом веке. Теперь здесь будет можно не только прогуливаться на свежем воздухе, но и заниматься спортом. Мини-поле для игры в футбол открыли в торжественной обстановке, с участием первых лиц государства и города.

Приветствуя участников мероприятия, Вадим Красносельский отметил значимость развития спортивной инфраструктуры, выразив благодарность всем, кто прилагает усилия и вкладывает средства в создание этого и подобных объектов, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

Первыми площадку опробовали работники госадминистрации, горсовета и футболисты команды Тигина. Далее состоялся матч между финалистами турнира «Кожаный мяч» - лицеистами и кадетами.

Поле было возведено за несколько месяцев на месте разрушенной танцплощадки. Сегодня в парке Горького могут оттачивать свое мастерство как любители, так и профессионалы. Специальное покрытие позволяет играть в любую погоду, снижает в разы травмоопасность.

«Футбольное поле соответствуют всем международным требованиям для площадок по мини-футболу. На ней мы сможем проводить турниры республиканского и международного значения», - отметил глава Бендер Роман Иванченко.

По его словам, со временем на территории парка появятся душевые и раздевалки, волейбольная площадка, освещение. Уже ведется монтаж детского городка.

«Уверен, со временем парк станет любимым местом времяпрепровождения бендерчан», - сказал градоначальник.

«Когда созданы все условия, то и играть хочется чаще. Такого поля у нас раньше нигде не было, и оно очень качественно сделано. Мне кажется, что эта площадка будет всегда занята», - поделился мыслями Иван Балмуш, капитан команды теоретического лицея.

Отметим, строительство данного поля финансировалось из городского бюджета.

Тем временем намедни в Бендерах были торжественно открыты еще две площадки для игры в мини-футбол – в микрорайонах Шелковый и Борисовка. Первые матчи на них прошли в минувшие выходные.

На Шелковом поле для мини-футбола возвели на месте стихийной свалки.

«Раньше здесь был котлован, в который свозили мусор со всего города. Идея облагородить это место родилась давно. Я как депутат стал инициатором того, чтобы разбить парк и сделать спортплощадку. Были вложены и частные средства, и государственные. Начинал строить футбольную площадку в одиночку. Потом были привлечены средства из госпрограммы исполнения наказов избирателей», - отметил депутат Верховного Совета Антон Онуфриенко.

Сейчас на месте котлована с мусором разбит сквер и есть поле для мини-футбола. Однако, по словам парламентария, на этом облагораживание территории не закончиться, в перспективе здесь установят сетку для волейбола, кольцо для баскетбола, площадка станет многофункциональной.

Еще одно поле для игры в футбол появилось на Борисовке – в районе детского сада №27. Средства на строительство были выделены из ресбюджета – та же Программа исполнения наказов избирателей.

«Это долгожданное событие для жителей пяти многоэтажных домов. Участок долгие годы был в заброшенном состоянии. Сложность в проведении строительных работ была в том, что здесь проходят коммуникации. Земляные работы дорогостоящие. Но совместными усилиями строительство завершено. Я хочу выразить благодарность Государственной администрации города Бендеры за реализацию проекта, службам и каждому работнику, кто приложил свои силы для появления площадки», - отметил в ходе открытия депутат Верховного Совета Олег Петрик.

По его словам, эту территорию продолжат облагораживать. Здесь появится парковая зона, кустарники, лавочки, освещение.

«Кто-то скажет, что открытие площадок – это не такое значимое событие. Но если посмотреть на те изменения, которые происходят в городе за последние несколько лет, то станет понятно, что это важно. Реализация Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики предполагает в том числе положительные изменения в спортивной инфраструктуре, пропаганду здорового образа жизни. В прошлом году мы торжественно открыли стадион, который не работал долгие годы. Были построены спортивные площадки на пляже, в парке А. Невского, в сквере Борисовском. В этом мы открыли целых три футбольных поля. Городом и республикой пошагово решаются важные задачи», - отметила замглавы по соцвопросам Светлана Познанская.
bendery-ga.org
  • Вчера, 20:42
  • DTV
  • Просмотров: 18
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна