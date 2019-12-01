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Бендерские депутаты внесли изменения в бюджет города на 2019 год и в Программу обустройства стоянок и парковок

Бендерские депутаты внесли изменения в бюджет города на 2019 год и в Программу обустройства стоянок и парковок

По итогам финансового года государственной администрацией проведена работа по перераспределению остатков денежных средств между учреждениями Бендер. Депутаты рассмотрели представленную информацию и разрешили государственной администрации перераспределить средства по бюджету города Бендеры на 2019 год, сообщается на сайте Совет народных депутатов г. Бендеры.

Также, в ходе заседания сессии, учитывая рекомендации межведомственной комиссии по разработке концепции организации бесплатных парковочных зон в Бендерах и улучшения улично-дорожной сети, депутаты внесли изменения в Программу обустройства стоянок и парковок. В Программу решено было добавить 4 адреса – по улицам – Советская в районе «БДС№32», Кирова,96, Коммунистическая, 199 и 207.

bendery.org
  • Вчера, 20:45
  • DTV
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