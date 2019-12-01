По итогам финансового года государственной администрацией проведена работа по перераспределению остатков денежных средств между учреждениями Бендер. Депутаты рассмотрели представленную информацию и разрешили государственной администрации перераспределить средства по бюджету города Бендеры на 2019 год, сообщается на сайте Совет народных депутатов г. Бендеры.
Также, в ходе заседания сессии, учитывая рекомендации межведомственной комиссии по разработке концепции организации бесплатных парковочных зон в Бендерах и улучшения улично-дорожной сети, депутаты внесли изменения в Программу обустройства стоянок и парковок. В Программу решено было добавить 4 адреса – по улицам – Советская в районе «БДС№32», Кирова,96, Коммунистическая, 199 и 207.