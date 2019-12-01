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В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

В Одессе 5 и 6 декабря объявлен траур в связи с пожаром в колледже, соответствующее распоряжение подписал сегодня городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Всем учреждениям, организациям, предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия. На зданиях будут вывешены государственные флаги с траурными лентами, передает unian.net

Как отметили в мэрии, по предварительным данным, в стационарах больниц города находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара: 15 учащихся колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

Кроме того, погибла 17-летняя ученица колледжа. На данный момент ведется поиск учащихся и сотрудников колледжа, с которыми до сих пор не удается установить связь.

Утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. По предварительным данным, не установлено местонахождение 15 человек, которые могли быть в колледже во время пожара.

unian.net
  • Сегодня, 07:58
  • DTV
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