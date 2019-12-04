На пленарном заседании в режиме первого чтения парламент рассмотрел законопроект о республиканском бюджете 2020 года, внесенным Правительством ПМР.
Татьяна Кирова отметила, что при формировании проекта бюджета на 2020 год в основную часть доходных параметров консолидированного бюджета закладывалась положительная динамика как по налоговым, так и неналоговым поступлениям, сообщается на сайте Министерства финансов ПМР.
«По-прежнему в данной структуре основное место у нас занимают такие налоговые платежи, как поступления от единого социального налога, от налога на доходы организаций, от подоходного налога, а также таможенные пошлины и платежи от внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. По всем данным направлениям в проекте бюджета заложена положительная динамика.
Что касается динамики и состава расходов бюджета, при проектировании Правительство исходило из поступательного движения от бюджета «потребления» к бюджету «развития». В то же время несмотря на то, что эти шаги делаются последовательно на протяжении ряда последних лет, у нас, по-прежнему, бюджет социально ориентированный и основное доминирующее положение в направлениях расходования средств государственного бюджета занимают: социальная поддержка со стороны государства и реализация социальной политики», - отметила первый Вице-премьер Татьяна Кирова.
Большая часть средств бюджета-2020 будет направлена на зарплаты бюджетникам и пенсии.
При этом увеличение окладов предусмотрено для работников медицинского звена. «На сегодняшний день, на взгляд Правительства, имеет место критическая ситуация в отношении кадрового обеспечения врачами и медицинским персоналом. В этой связи предполагается и в настоящее время министерством здравоохранения разработана система оплаты труда для врачей, особо дефицитных для нашей республики, в связи с этим представленный проект бюджета предполагает увеличение расходов на заработные платы по данным категориям работников бюджетной сферы»,- пояснила Татьяна Кирова.
Кроме того, что касается расходов заработных плат работников бюджетной сферы предусмотрено увеличение расходов на оплату труда для педагогов, с вязи с формированием новых классов, это сумма порядка 7 млн рублей. Заложено продолжение поэтапного увеличения заработных плат работников троллейбусного управления.
Из иных, наиболее значимых социально - защищенных статей, представленных в проекте бюджета также заложено увеличение по статьям расходов на питание и на медикаменты. По питанию увеличение предлагается на миллион рублей на обеспечение специальным питанием детей с особыми заболеваниями. Касаемо медикаментов, по словам Татьяны Кировой, это увеличение дополнительно проектируется в бюджете еще на 6 миллионов, из которых основные суммы по приросту предлагается направить на осуществление бесплатных анализов для беременных и на обеспечение их препаратами родовспоможения.
Кроме вышеизложенного, в представленном законопроекте планируется продолжить и в определенной степени нарастить финансирование таких направлений как обеспечение и содержание детских домов и интернатов по всей республике. На эти цели в Правительстве предусмотрено плюс 8 млн рублей. На реализацию всех государственных целевых программ в области здравоохранения и социальной политики социальной поддержки увеличение в проекте заложено в сумме более 19 млн рублей. А также планируется продолжить реализацию программ по обеспечению детей сирот жильем.
«Отмечу, что в текущем периоде эти мероприятия реализуются в соответствии с принятым действующим законом о республиканском бюджете на 2019 год. На сегодня удалось обеспечить жильем 48 детей - сирот и до конца года планируется приобрести более 60 квартир по данному направлению», - пояснила первый зампред. На выплату компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам предполагается направить более 14 млн рублей.
По словам Татьяны Кировой, в будущем году не изменится величина тарифов на коммунальные услуги для населения. На покрытие межтарифной разницы для предприятий естественных монополий при этом предусмотрено 144 миллиона рублей.
В рамках Дорожного фонда кроме непосредственного содержания дорог, 20 млн рублей будут потрачены на благоустройство прилегающих к школам и детским садам территорий, еще 20 млн рублей -ремонт пешеходных дорожек. 8,6 млн рублей планируется в бюджете-2020 на реализацию государственной целевой программы исполнения наказов избирателей. Фонд развития предпринимательства составит 27 млн рублей. Эти деньги направят на развитие туризма, бизнес-школы, проекта «Покупай приднестровское». Продолжится практика дотирования производителей молока, субсидирования приобретения нетелей крупного рогатого скота и закладки садов косточковых культур. На реализацию программы «Столица» также предусмотрена в будущем году субсидия в размере 1,7 млн рублей.
Большинство депутатов приняло законопроект в первом чтении. Его второе и третье чтение запланированы на 11 и 18 декабря.