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Состоялась презентация проекта в области развитии дуального обучения при подготовке кадров Источник: ecology-pmr.org

Состоялась презентация проекта в области развитии дуального обучения при подготовке кадров Источник: ecology-pmr.org

3 декабря 2019 года на площадке Торгово-промышленной палаты ПМР состоялась презентация проекта по развитию практико-ориентированного (дуального) обучения подготовке кадров, в которой приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Организаторами и координаторами проекта являются Торгово-промышленная палата ПМР и Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ).

С приветственной речью к участникам, презентацией целей мероприятия, о практико-ориентированном (дуальном) обучении в Приднестровье, текущем состоянии, ожиданиях и перспективах, а также мероприятиях, которые будут реализованы в рамках сотрудничества между GIZ и ТПП Приднестровья, рассказал Президент Торгово-промышленной палаты ПМР Юрий Ганин. Система профессионального образования Приднестровья включает в себя 22 организации. Из них 4 - начальных, 14 средних и 4 высших организации профессиональных образования. Общая численность обучающихся в 2019-2020 годах составляет 20772 человек. В сфере профессионального образования действует нормативно-правовая база, включающая в себя Положения о порядке реализации образовательных программ и о практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров; План мероприятий по реализации дуального обучения в ПМР; Положение о базовых предприятиях государственных организаций профессионального образования; Положение о Координационном совете по организации и развитию практического дуального образования. Уже имеется первый опыт внедрения дуального образования между базовыми предприятиями и образовательными учреждения в сфере легкой промышленности:

- ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой и ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса», ООО «Софтшуз», ОАО «Флоаре», ЗАО «Швейная фабрика «Вестра», ЗАО ТПФ «Интерцентр Люкс», ЗАО «Тигина» и ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»;
- ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» и ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум».

И тяжелой промышленности: ОФО «ММЗ» и ГОУ «Рыбницкий политехнический техникум», ЗАО «Молдавская ГРЭС» и «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий».

Особую актуальность приобретает система дуального образования в аграрной отрасли, где необходимо активизировать деятельность предприятий по созданию условий для подготовки квалифицированных кадров.

В области сельского хозяйства заключены соглашения по реализации практико-ориентированной (дуальной) системы обучения между организациями профессионального образования и сельскохозяйственными предприятиями Приднестровья:

- ООО «Лендер Агроприм», ООО «Агрокомпакт», ЗАО «КВИНТ» и ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»;

- ООО «Каменский колос», колхоз «Путь Ленина» и ГОУС СПО «Каменский политехнический техникум»;

- ООО «Рист», ООО «Фиальт-агро» и ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум;

- ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», ООО «ЕвроРостАгро» и ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе»;

- ООО «Солнцедар», ООО Агростар» и ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум». Идет подготовка к созданию образовательно-производственного консорциума по подготовке аграрных кадров.

Интерес к созданию такого консорциума проявили такие базовые предприятия, как: ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», ООО «Экспедиция-Агро», ООО «Агрокомпакт».

Это необходимо для предоставления производственной базы для прохождения практики студентов. Развивая тему дуального образования в ходе мероприятия, Президент Торгово-промышленной палаты ПМР представил проект «Наращивание потенциала торгово-промышленной палаты в области дуального профессионального образования и обучения», состоящий из трех больших курсов. 1 курс занятий: «Тренинг тренеров», цель которого - наращивание потенциала команды местных тренеров для дальнейшего обучения мастеров-наставников на предприятии. 2 курс: «Обучение инструкторов-модераторов».

По его итогам будут подготовлены специалисты, компетентные в разработке профессиональных профилей по рабочим специальностям, с учетом потребностей.

3 курс: «Учебный визит» предполагает поездки в Венгрию, Германию с целью изучения мирового опыта в области подготовки кадров по дуальной системе образования. На мероприятии была представлена концепция развития дуального образования от Торгово-промышленной палаты ПМР. Презентацию опыта GIZ в развитии дуального профессионального образования и обучения в Молдове представила менеджер проекта Оана Водица.

О вкладе Швейцарского агентства в развитие дуального профессионального образования и обучения рассказала сотрудник программы по экономическому развитию и трудоустройству Кристина Кожокару-Парсонс. Презентацию исследования «Оценка системы профессионального образования и обучения в Приднестровье представил эксперт, Дмитрий Червяков (компания «Berlin Economics»). В докладе «Поддержка профессионально-технического образования (ПТО) в области «зеленой экономики» дана оценка системы ПТО Приднестровья и представлены потенциальные направления для внедрения пилотных элементов дуального ПТО.

Так, эксперт «Berlin Economics» отметил, что в Приднестровье число учащихся снизилось с 2012 года на 21%. В 2018 году на 12% стало меньше выпускников, чем в 2016 году. Основными причинами такого спада являются:
• Миграция и неблагоприятная демографическая ситуация.
• Система ПТО не пользуется большой популярностью среди молодых людей.
• Несмотря на недавний рост числа занятых, общая численность трудовых ресурсов существенно снизилась с 2000 года (на 35%).
• Хотя трудовые ресурсы сократились, число открытых вакансий существенно возросло в 2018 г. по сравнению с 2016 г. (+65%)
• Июнь 2019 г.: число открытых вакансий более чем удвоилось (2,217) По результатам исследования специалистами компании Berlin Economics сделаны следующие выводы:
• Существующая система ПТО, основанная на учебных заведениях, не позволяет решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы на рынке труда.
• Активизировался интерес к дуальному ПТО со стороны как местных властей, так и компаний.
• Уже сделаны первые попытки внедрения дуальных элементов в ПТО, однако отсутствует системный подход. Упор делается почти исключительно на повышение квалификации и краткосрочные курсы.
• Существуют потребность и потенциал для развития ориентированной на спрос системы ПТО с дуальными элементами.

Источник: ecology-pmr.org

  • Сегодня, 08:24
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