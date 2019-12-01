Заседание Объединённой контрольной комиссии продолжается. В ходе многочасовых дискуссий сторонам не удалось принять решение по вопросам, включённым в утверждённую повестку дня, в том числе по докладу военного командования о ситуации в Зоне безопасности.
«Военные доложили, что случаев осложнения обстановки не зафиксировано. Но молдавская сторона по надуманным основаниям не хочет принимать доклад к сведению. Тем самым наносится удар по военному командованию, по нашим военным наблюдателям, которые исправно выполняли свои обязанности», - сказал в комментарии «Новостям Приднестровья» сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков, передает novostipmr.com.
По его словам, ситуация искусственно нагнетается молдавской стороной, к тому же это уже 6 за последнее время доклад, принятие которого блокируется представителями РМ.
«Это тревожные сигналы, особенно перед праздниками, когда мы должны ставить определённые задачи нашим военным, мы элементарно не можем одобрить их работу за прошедшую неделю», - добавил глава приднестровской делегации.
Согласно регламенту, в условиях отсутствия консенсуса вопрос может быть перенесён или же дискуссия по нему продолжится в другое время.
«Есть мнение: если сегодня конфликтующие стороны не могут прийти к единому знаменателю, то в регламенте прописано, что можно сделать определённую паузу, провести консультации и принять решение в рамках следующего заседания. Главное - не обострять ситуацию», - резюмировал Олег Беляков.
Объединённая контрольная комиссия - руководящий орган миротворческой операции, реалезующейся в соответствии с московским соглашением о принципах мирного урегулирования с 1992 года. В составе ОКК три стороны (Россия, Молдова, Приднестровье), а также наблюдатели ОБСЕ и Украины. Все решения принимается консесуальным методом тремя делегациями. novostipmr.com