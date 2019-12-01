Бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк не имеет права въезжать на территорию Швейцарии и Лихтенштейна.
Швейцарские власти вынесли соответствующее решение 3 декабря. Документ, подтверждающий это, был опубликован на странице в Facebook депутатом Думитру Алайба, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
Влад Плахотнюк покинул страну в середине июня. Официально неизвестно, как он покинул страну, и где он сейчас находится. Недавно в Республике Молдова на него было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Он был объявлен в межгосударственный и международный розыск.