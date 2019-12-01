Объединённая контрольная комиссия произвела ротацию военного коменданта района с повышенным режимом безопасности (город Бендеры). На эту должность назначен подполковник минобороны РФ Сергей Тихонов.
Отметим, что очередное заседание руководящего органа миротворческой операции завершилось накануне поздним вечером. Сторонами удалось утвердить текущий доклад ОВК об обстановке в Зоне безопасности и подписать итоговый протокол, передает ИА Новости Приднестровья.
Напомним, согласно решениям ОКК в 1992 году была образована Зона безопасности, Дубоссары объявлены Районом с особым режимом безопасности, Бендеры – Районом с повышенным режимом безопасности. В данных районах в рамках реализации миротворческих процессов действует институт военных комендантов.