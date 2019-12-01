Dnestr.TV

 
0

Назначен новый военный комендант города Бендеры

Назначен новый военный комендант города Бендеры

Объединённая контрольная комиссия произвела ротацию военного коменданта района с повышенным режимом безопасности (город Бендеры). На эту должность назначен подполковник минобороны РФ Сергей Тихонов.

Отметим, что очередное заседание руководящего органа миротворческой операции завершилось накануне поздним вечером. Сторонами удалось утвердить текущий доклад ОВК об обстановке в Зоне безопасности и подписать итоговый протокол, передает ИА Новости Приднестровья.

Напомним, согласно решениям ОКК в 1992 году была образована Зона безопасности, Дубоссары объявлены Районом с особым режимом безопасности, Бендеры – Районом с повышенным режимом безопасности. В данных районах в рамках реализации миротворческих процессов действует институт военных комендантов.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна