Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать хождения на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют или физическим товарам), сообщает агентство Reuters. По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства, сообщает rbc.ru.
Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.