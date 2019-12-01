Министр иностранных дел РМ Аурелиу Чокой и Генекретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовали объявленную Россией инициативу о возобновлении процесса вывоза или уничтожения боеприпасов, находящихся на складах в Колбасне.
Как сообщили в МИДЕИ, об этом они заявили на встрече, которая состоялась "на полях" 26-го министерского саммита ОБСЕ в Братиславе, подчеркнув при этом важность обеспечения прозрачного характера процесса избавления от боеприпасов, в котором ОБСЕ может сыграть особую роль, в том числе путем предоставления необходимой экспертизы и финансовой помощи, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Чокой поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку усилий по выявлению "всеобъемлющего и жизнеспособного решения приднестровского конфликта".
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ, уделив особое внимание продвижению структурированного диалога с целью повышения ее эффективности в деле предотвращения и урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ.