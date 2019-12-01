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Кишиневский цирк и Бендерскую крепость отреставрируют на средства ЕС

Кишиневский цирк и Бендерскую крепость отреставрируют на средства ЕС

Бендерскую крепость и Кишиневский цирк отреставрируют по международным стандартам при поддержке Евросоюза.

По сообщению Программы развития ООН в Молдове, Европейский союз поддержит реставрационные работы по международным стандартам, которые будут проведены в Бендерской крепости и в Кишиневском цирке в рамках Программы ЕС «Меры по укреплению доверия», внедряемой ПРООН, передает Noi.md.

Журналистов пригласили в Бендерскую крепость, чтобы рассказать о намеченных работах.

«Евросоюз рад участвовать в этом долгосрочном реставрационном проекте, на который выделено примерно 2,5 млн евро до 2021 года. Этот исторический комплекс имеет огромную национальную и международную важность, с большими перспективами для туризма», - подчеркнул менеджер проектов в Делегации ЕС в Молдове Фабьен Шеффер.

Турция может передать архивные данные о строительстве Бендерской крепости Программа заказала техническую экспертизу, которая должна выяснить самые уязвимые участки, нуждающиеся в срочных вмешательствах, и какие именно работы нужны.

«Бендерская крепость является особо важным историческим объектом XV века. До сих пор реставрационных работ проведено не было. Ранее проведенные здесь работы касались зоны парка, а не крепости. Поэтому мы очень благодарны Евросоюзу за помощь» - заявил директор Бендерской крепости Александр Яськов.

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», внедряемая ПРООН, направлена на восстановление доверия между жителями обоих берегов Днестра путём их привлечения в совместные проекты по развитию.
noi.md
  • Сегодня, 18:37
  • DTV
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